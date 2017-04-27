В подмосковном Щелкове горит склад с активными веществами для удобрений

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Склад с активными веществами для удобрений загорелся в подмосковном Щелкове, спасатели замеряют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 18:50 мск в подмосковном Щелкове на первом этаже трехэтажного кирпичного складского здания, в котором хранятся активные вещества для удобрений, по адресу улица Заводская, дом 2, произошло возгорание на площади 300 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.
В настоящее время пожарные принимают все меры к тушению возгорания.
"На место направлена лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе. Обстановка под контролем",- подчеркнули в пресс-службе МЧС.