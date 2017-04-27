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Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене

Происшествия
27 апреля, 21:51 UTC+3 /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Инцидент произошел во время поездки по замерзшему проливу Темпельфьорд

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Архипелаг Шпицберген

Архипелаг Шпицберген

© Лев Федосеев/ТАСС

ОСЛО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Девять россиян на снегоходах провалились вечером в четверг под лед на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом ТАСС сообщили в Норвежском координационном спасательном центре.

Снегоходы с людьми провалились под лед, когда пересекали замерзший пролив Темпельфьорд.

Вылетевшие на место происшествия спасательные вертолеты подняли из воды шесть человек. Четверо доставлены в больницу Лонгйира - норвежского административного центра и крупнейшего населенного пункта на архипелаге. Сотрудники больницы заявили ТАСС, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. При этом пока что врачи не могут сказать, каково состояние россиян. Еще двое спасенных находятся на борту корабля норвежской береговой охраны "Свальбар". Как уточняют в центре, состояние одного из них удовлетворительное, диагностирована средняя степень переохлаждения.

В настоящий момент проверяется информация об обнаружении троих оставшихся россиян. По предварительным данным, их состояние не вызывает опасений. Спасательная операция пока что продолжается.

"Пока еще точно не установлены личности всех участников инцидента, поэтому губернатор (Шпицбергена) распорядилась продолжать спасательную операцию и привлечь к ней водолазов из команды ледокола береговой охраны", - сообщил ТАСС сотрудник центра Фруде Иверсен.

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