Почти 50 тысяч жителей Новороссийска остались без воды после аварии

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КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Более 160 многоквартирных домов, в которых живут около 48 тысяч человек, остались без воды в Новороссийске после аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"От оперативного дежурного около 17:20 мск поступило сообщение о том, что для производства работ связанных с устранением утечки воды по улице Волгоградская - Малоземельская, на трубопроводе диаметром 500 мм, на время производства работ выполнено технологическое отключение воды. В результате будет ограничена подача воды в 161 многоквартирный дом с населением 48 162 человека", - уточнили в ведомстве.
Для снабжения горожан водой задействуют восемь автоцистерн. Подача воды может возобновиться вечером 28 апреля, добавили в ГУ МЧС.