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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Старая деревня" в Петербурге открыта после проверки из-за бесхозного предмета на платформе, сообщает петербургский метрополитен.
"В 08:54 мск станция "Старая деревня" открыта. Опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Станция была закрыта в 08:11 мск на вход и выход.