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Станция метро "Старая деревня" в Петербурге открыта после проверки

Происшествия
28 апреля, 8:28 дата обновления: 28 апреля, 9:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Станция была закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета на платформе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Старая деревня" в Петербурге открыта после проверки из-за бесхозного предмета на платформе, сообщает петербургский метрополитен.

"В 08:54 мск станция "Старая деревня" открыта. Опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Станция была закрыта в 08:11 мск на вход и выход.

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