СК РФ завершил расследование дела в отношении двух участников акции 26 марта в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении двух участников несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы - Юрия Кулия и Станислава Зимовца. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")".

По данным следствия, 26 марта Зимовец на Пушкинской площади в ходе несанкционированного массового мероприятия бросил кирпич в сотрудника Росгвардии. Обвиняемый Кулий, как полагает следствие, совершил нападение на сотрудника полиции.

"Вина обвиняемых подтверждается совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, самих обвиняемых, видеозаписями и иными данными", - сказала Петренко.

Уголовные дела в отношении Кулия и Зимовца выделены в отдельные производства и направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующей передачи в суд.

Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.