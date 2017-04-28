Бывший замгубернатора Омской области Гамбург вышел на свободу по УДО

ОМСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург, приговоренный к 5,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, освобожден в пятницу из колонии, сообщили ТАСС в УФСИН по региону.

"Юрий Гамбург освободился сегодня утром в соответствии с заведенным порядком", - сказал собеседник агентства.

Решение об УДО было принято 17 апреля Советским райсудом Омска.

Приговор Гамбургу был вынесен 8 июня 2016 года. Суд признал достоверной версию следствия о том, что в 2008 - 2012 годах в бытность директором департамента имущественных отношений Омска он незаконно предоставил в собственность нескольких лиц, а также компании "Крона" 26 земельных участков общей площадью 26,5 га под огороды. Земля продавалась по заниженной стоимости, затем была перепродана втрое дороже новыми владельцами под строительство коттеджей.

Первоначально сумма инкриминируемого Гамбургу ущерба превышала 410 млн рублей, однако впоследствии снижена до 200 млн рублей, которые суд не стал взыскивать с него. Бывший чиновник свою вину на следствии и в суде не признал.