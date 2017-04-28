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Издатель журнала "Профиль" Фельдман останется под домашним арестом до 1 июня

Происшествия
28 апреля, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Глава издательского дома "ИДР-формат" был задержан в центре Москвы с поличным. Он требовал у представителей группы "Сумма" $200 тыс. за сокрытие сведений, подрывающих деловую репутацию компании

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 1 июня срок домашнего ареста руководителя издательского дома "ИДР-формат" Евгения Фельдмана, обвиняемого в вымогательстве 200 тыс. долларов.

"По ходатайству следователя срок домашнего ареста Фельдмана продлен до 1 июня", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

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Фельдману предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Фельдман был задержан в начале марта в центре Москвы с поличным. Он требовал у представителей группы "Сумма" $200 тыс. за сокрытие сведений, подрывающих деловую репутацию компании.

Возглавляемое Фельдманом издательство выпускает деловые еженедельные журналы "Профиль" и "Компания", а также женский ежемесячный журнал "Крестьянка". Группа компаний "Сумма" принадлежит Зиявудину Магомедову. Она представляет собой диверсифицированный холдинг, работающий на рынке портовой логистики, инжиниринга и строительства, а также в телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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