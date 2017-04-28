Гособвинение требует 3,5 года колонии для ловца покемонов в храме Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Прокурор по делу блогера Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, требует для него 3,5 лет колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда, где проходят прения сторон по данному делу.

"Полагаю, что оснований для освобождения подсудимого от наказания нет... Не имеется оснований для назначения наказания в виде штрафа... Прошу назначить наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала прокурор.

По словам гособвинителя, сейчас проводится проверка и других видеоматериалов и журналов, выпущенных блогером. "Данные факты могут вылиться в новое уголовное дело", - сказал прокурор.

Дело блогера

В августе 2016 года в отношении Соколовского было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" после того, как блогер снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Позже Соколовский помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.