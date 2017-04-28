СМИ: экипаж затонувшего в Черном море судна "Лиман" вернулся в Россию

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет Военно-транспортной авиации доставил в Россию моряков с судна "Лиман", затонувшего накануне после столкновения в Черном море, сообщил телеканал "Россия 24".

"Самолет Минобороны РФ доставил экипаж затонувшего судна "Лиман" в Россию", - говорится в сообщении телеканала.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с грузовым судном под флагом Того в районе пролива Босфор. Российское судно, получив пробоину, затонуло, весь его экипаж был спасен. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что причиной происшествия, по предварительным данным, стал сильный туман.