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СМИ: экипаж затонувшего в Черном море судна "Лиман" вернулся в Россию

Происшествия
28 апреля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с грузовым судном в районе пролива Босфор 27 апреля

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Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"

© EPA/SERGEI SUPINSKY

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет Военно-транспортной авиации доставил в Россию моряков с судна "Лиман", затонувшего накануне после столкновения в Черном море, сообщил телеканал "Россия 24".

"Самолет Минобороны РФ доставил экипаж затонувшего судна "Лиман" в Россию", - говорится в сообщении телеканала.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с грузовым судном под флагом Того в районе пролива Босфор. Российское судно, получив пробоину, затонуло, весь его экипаж был спасен. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что причиной происшествия, по предварительным данным, стал сильный туман.

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