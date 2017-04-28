Жизни упавших под Калининградом с восьмого этажа двухлетних близнецов ничто не угрожает

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Двухлетние брат и сестра, упавшие накануне вечером с восьмого этажа жилого дома в городе Светлогорске Калининградской области, находятся в состоянии средней тяжести. Их жизни ничто не угрожает, сообщила сегодня ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по региону Наталья Гацко.

"После падения оба ребенка были госпитализированы в детскую областную больницу. В настоящее время их состояние оценивается медиками как средней тяжести, жизни детей ничто не угрожает", - рассказала представитель СК. Она уточнила, что в ходе проверки следователи выяснили - дети выпали из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома, а не на седьмом, как сообщалось ранее.

По словам Гацко, после падения детей удар смягчила кровля козырька подвального помещения дома. Стало известно также, что девочку при падении уже с козырька на тротуар поймал случайный прохожий. Очевидцы происшествия оперативно вызвали медиков. "Продолжается доследственная проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего", - отметила представитель СК.

27 апреля двухлетние близнецы, а также их старшая десятилетняя сестра, находились дома под присмотром бабушки. Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) женщина вышла из квартиры, оставив ненадолго детей под присмотром их старшей сестры. Близнецы самостоятельно открыли окно и выпали с высоты восьмого этажа.