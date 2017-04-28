В Южной Осетии задержан и.о. главы Минсельхоза республики

ЦХИНВАЛ, 28 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Южной Осетии (КГБ РЮО) задержал и.о. министра сельского хозяйства республики Виталия Плиева, сообщили ТАСС в КГБ РЮО.

"Плиев был задержан Комитетом госбезопасности. Информация о причинах задержания чиновника будет предоставлена позже", - сказали в ведомстве, отметив, что и.о. министра был задержан в четверг днем.

Виталий Плиев в 1998-2001 и 2015-2017 годах возглавлял Министерство сельского хозяйства Южной Осетии. В период с 2012 по 2015 годы он также возглавлял администрацию Знаурского района республики.