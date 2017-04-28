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Навальный не поедет в Киров на обжалование приговора по делу "Кировлеса"

Происшествия
28 апреля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В заседании также не будет участвовать Петр Офицеров, отсутствие главных фигурантов дела не станет причиной для нерассмотрения их жалобы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный не намерен 3 мая приезжать в Кировский областной суд для участия в заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу "Кировлеса". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Навальный не поедет в Киров. Это не связано со вчерашним инцидентом (неизвестный плеснул в лицо Навальному зеленкой - прим.ТАСС). Он изначально не собирался ехать", - сказал адвокат. По словам защитника, интересы осужденных в кировском суде будут представлять их адвокаты.

Как ожидается, в заседании также не будет участвовать и другой фигурант дела Петр Офицеров. Отсутствие Навального и Офицерова на заседании не станет причиной для нерассмотрения их жалобы.

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для осужденных составил 1,5 года, они также были оштрафованы на 500 тыс. руб. каждый.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова - в июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября прошлого года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

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