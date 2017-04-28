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В Тверской суд направлено дело участника акции 26 марта в Москве, избившего полицейского

Происшествия
28 апреля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Кулия

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия к полицейскому, направлено в Тверской суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Заместитель Генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Кулия. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ - "Насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 26 марта этого года Кулий, участвуя в несанкционированном митинге на Пушкинской площади, препятствовал сотрудникам полиции и применил насилие к одному из них.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что расследование уголовных дел в отношении двух участников несанкционированной акции - Юрия Кулия и Станислава Зимовца - завершено. По данным следствия, 26 марта Зимовец на Пушкинской площади в ходе несанкционированного массового мероприятия бросил кирпич в сотрудника Росгвардии. Обвиняемый Кулий, как полагает следствие, совершил нападение на сотрудника полиции. Вина обвиняемых подтверждается совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, самих обвиняемых, видеозаписями и иными данными.

Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.

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