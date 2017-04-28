Спасатели начали эвакуацию жителей иркутского села, где горят жилые дома

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют жителей села Бубновка в Иркутской области, где горят частные жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

По уточненной информации, из-за перехода природного пожара в селе Бубновка горят уже 15 домов, и возгорание локализовать не удается. Всего в этом населенном пункте 193 дома.

"С целью защиты населения было принято решение эвакуировать людей через реку на судне на воздушной подушке", - сказал собеседник агентства. В настоящее время ведется тушение пожара, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС, все силы МЧС в Сибири брошены на защиту населенных пунктов от природных пожаров. "Ситуация очень сложная, и сухая ветреная погода ее только осложняет, но только силами МЧС России не обойтись. Необходима работа всех органов власти, активная позиция органов местного самоуправления, правоохранительных структур, которые будут пресекать действия местного населения в условиях особого противопожарного режима, который объявлен во всех сибирских регионах", - подчеркнули в СРЦ.

В МЧС отмечают, что к сложной пожароопасной ситуации приводит только безответственное поведение людей, которые разводят костры и сжигают мусор на территориях поселений. Во всех пожароопасных регионах работает авиация МЧС России - самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 - совместно с наземными группировками пожарных и специалистов лесной охраны.