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Защита осужденного экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова обжаловала приговор

Происшествия
28 апреля, 15:23 дата обновления: 28 апреля, 15:53 UTC+3

Адвокат экс-главы ГУЭБиПК МВД России просит отменить приговор, сообщил Эдуард Исецкий

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защита осужденного на 22 года колонии строгого режима бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эдуард Исецкий.

"Нами подана апелляционная жалоба на приговор, - сказал он. - В жалобе мы просим приговор отменить, и вернуть дело в прокуратуру, так как суд не может вынести никакое окончательное решение по делу ввиду допущенных фундаментальных нарушений закона, неустранимых в судебной стадии и препятствующих рассмотрению дела судом".

Приговор Сугробову

27 апреля Мосгорсуд приговорил на сроки заключения от 4 до 22 лет Сугробова и других фигурантов дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, в том числе его бывших подчиненных. Самый небольшой срок - 4 года - получил предприниматель Скакунов. При этом суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя Сугробова Бориса Колесникова по не реабилитирующим основаниям - в связи с его самоубийством.

К самому большому сроку приговорен Сугробов, его подчиненные: Косоуров - к 19 годам, Чередниченко - к 18 годам, Борисовский - к 17 годам, Муллаяров - к 20 годам, Шерманов - к 18 годам, Назаров - к 17 годам, Пономарев - к 17 годам колонии строгого режима. Также суд лишил всех сотрудников званий от майора до генерал-лейтенанта и запретил занимать должности в правоохранительных органах.

Суть преступлений

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, Денис Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа его подчиненных. По ее словам, совместно со своим заместителем Борисом Колесниковым Сугробов разработал и общую схему совершения преступлений, которая заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Петренко отметила, что бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач. По ее словам, они получили материальную выгоду в виде карьерного роста, денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград.

Среди потерпевших, в отношении которых было инициировано незаконное уголовное преследование, главный врач ЦКБ, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и. о. ректора Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, врио руководителя Управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 30 человек. После задержания участников преступного сообщества незаконное уголовное преследование в отношении потерпевших было прекращено либо они были оправданы судом.

Ранее еще 11 человек понесли наказание за совершение указанных преступлений. В их числе четверо бывших сотрудников и руководителей ГУЭБиПК: Максим Назаров, Алексей Боднар, Евгений Сечин, Евгений Голубцов.

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