Генпрокуратура направила в суд дело о пособничестве хищению 2,4 млрд рублей Пробизнесбанка

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении начальницы управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" Марины Крыловой, обвиняемой в пособничестве хищению более 2,4 млрд рублей. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу.
"По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года Крылова в составе организованной группы, состоящей из руководителей и иных сотрудников данного банка, а также других лиц (всего более 15 человек), оказала своим сообщникам помощь в присвоении денежных средств банка в размере более 2,4 млрд рублей", - сообщил Куренной.
По данным следствия, хищение совершалось путем выдачи юридическим лицам, подконтрольным злоумышленникам, заведомо невозвратных и необеспеченных залоговым имуществом кредитов. Затем средства под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных организаций, после чего аккумулировались на расчетном счете аффилированной кипрской компании.
Уголовное дело направлено в Останкинский суд Москвы. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.