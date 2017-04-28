Жителя Севастополя оштрафовали на 3 тыс. рублей за попытку сбыть украшения I века н.э.

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Суд в Севастополе оштрафовал на 3 тыс. рублей местного жителя, который пытался продать ожерелье и серьги, датированные I веком нашей эры. Украшения, за которые торговец рассчитывал выручить порядка $20 тыс., изъяты в пользу государства, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

"После рассмотрения дела Севастопольским городским судом вступило в силу постановление о конфискации украшений в доход государства. Также продавец… оштрафован на 3 тыс. рублей (за незаконный оборот археологических предметов - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что ожерелье и серьги общим весом 110,74 грамма изъяты в ходе контрольной закупки, организованной сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

"Вопреки аргументам продавца о современном происхождении украшений, экспертиза установила, что они изготовлены в I н.э. в Северном Причерноморье, являются предметами археологии и принадлежат к разряду памятников историко-культурного наследия. Предположительно, изъятые предметы найдены в ходе раскопок на территории Белогорского района Республики Крым", - добавили в пресс-службе суда.