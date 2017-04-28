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ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка

Происшествия
28 апреля, 16:01 UTC+3

В конце марта российский суд вынес решение о заочном аресте экс-премьера

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Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

© Константин Чергинский/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подтвердила информацию о направлении в Интерпол материалов для розыска бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"Действительно, некоторое время назад Генеральной прокуратурой РФ было дано поручение о направлении материалов Национальным центральным бюро Интерпола МВД России для объявления Арсения Яценюка в международный розыск", - сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

27 марта городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Яценюка. "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ", - сказали в суде.

Ранее Яценюк сообщил, что получил уведомление МИД Украины о том, что в России против него заведено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о его участии в вооруженной группировке, совершенных ею преступлениях, включая умышленное убийство.

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Персоны
Яценюк, Арсений Петрович
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