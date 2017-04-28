Экс-замглавы Ростуризма Амунц просит Мосгорсуд отменить его приговор

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защита экс-замглава Ростуризма Дмитрия Амунца обжаловала его приговор по делу о хищении 29 млрд рублей у Межпромбанка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор. Дата рассмотрения ее в Мосгорсуде пока не назначена", - сказала она.

В жалобе защита просит отменить приговор как незаконный и необоснованный и оправдать Амунца.

18 апреля Тверской суд Москвы приговорил Амунца к семи годам заключения в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к Амунцу на сумму 28,3 млрд рублей.

Амунц признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере"). Как установил суд, в 2008-2009 годах он принял участие в хищении около 29 млрд рублей, выделенных ЗАО "Международный промышленный банк" в качестве беззалогового кредита Банком России. Схему хищения, по данным суда, в 2008 году разработал владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев. Присвоение денежных средств осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО "ОПК Девелопмент", имевшие счета в названном банке.

По указанию Пугачева Амунц подписал фиктивные документы, которые позволили незаконно зачислить на счет возглавляемой им организации указанную сумму денег. В дальнейшем 29 млрд рублей при участии председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Александра Диденко, как установил суд, были конвертированы в иностранную валюту и переведены в иностранную компанию, принадлежащую Пугачеву, что дало ему возможность распорядиться похищенными деньгами по собственному усмотрению.

В настоящее время Пугачев находится в международном розыске. Соисполнитель хищения Диденко осужден и отбывает наказание.