В Ленобласти возбуждено дело против мужчины, натравившего собаку на фельдшера скорой

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, который натравил собаку на фельдшера в Ленинградской области.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Отделом дознания УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в отношении мужчины, натравившего собаку на фельдшера скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" УК РФ", - сказала она.

Инцидент произошел 27 апреля. В полицию Всеволожска поступило сообщение о том, что во время оказания медицинской помощи гражданке ее сожитель натравил собаку на медработника. "В результате нападения животного сотрудница скорой помощи с укушенными ранами правой руки обратилась в больницу. В тот же день по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в совершении данного преступления задержали 36-летнего мужчину", - уточнила Волк.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.