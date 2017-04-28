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В Ленобласти возбуждено дело против мужчины, натравившего собаку на фельдшера скорой

Происшествия
28 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Нарушитель задержан сотрудниками полиции

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, который натравил собаку на фельдшера в Ленинградской области.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Отделом дознания УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в отношении мужчины, натравившего собаку на фельдшера скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" УК РФ", - сказала она.

Инцидент произошел 27 апреля. В полицию Всеволожска поступило сообщение о том, что во время оказания медицинской помощи гражданке ее сожитель натравил собаку на медработника. "В результате нападения животного сотрудница скорой помощи с укушенными ранами правой руки обратилась в больницу. В тот же день по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в совершении данного преступления задержали 36-летнего мужчину", - уточнила Волк.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.

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