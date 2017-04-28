Режим ЧС введен в Сибири из-за природных пожаров

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в пятницу на территории Сибирского федерального округа из-за природных пожаров, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
"С 17:00 мск мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил Единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа", - сказал министр на селекторном совещании.
Почти 100 жилых домов загорелось в результате природных пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия. Об этом в ходе совещания сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко.
"По состоянию на 16:40 в результате сильного ветра на территории трех районов Иркутской области, трех районов Республики Бурятия 28 апреля в результате неосторожного обращения с огнем произошел переход пожаров на жилые дома и постройки. В Республике Бурятия пострадал 41 жилой дом, в Иркутской области - 57. Из пострадавших в населенных пунктах эвакуированы 443 человека, из которых 435 размещены в пунктах временного размещения", - сказал он.
Гибель людей в результате природных пожаров в Сибири не допущена, сообщил также Яцуценко.
"Пожарно-спасательными подразделениями гибель людей не допущена, проводятся мероприятия по недопущению распространения пожаров на жилые дома и социально значимые объекты. Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Главных управлений МЧС России по Республике Бурятия и Иркутской области, пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с органами местного самоуправления", - сказал он.
По словам Яцуценко, оперативная группа МЧС России вылетает на место природных пожаров в Сибирь.
"В 18:00 мск планируются (вылеты) по реагированию самолетов Бе-200, в 19:00 мск - вылет оперативной группы МЧС России и спасателей на самолете Ил-76 на борту из Ногинского спасательного центра", - сказал он.