Военный суд приговорил к трем годам колонии за экстремизм имама московской мечети Велитова

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в пятницу приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего имама столичной мечети Махмуда Велитова, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Велитова виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - огласил председательствующий судья.

Суд также постановил взять Велитова под стражу в зале суда, подписку о невыезде отменить.

Защита Махмуда Велитова намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат Дагир Хасавов.

Как установил суд, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, по данным суда, в его речи содержались признаки оправдания террористической деятельности.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросила признать Велитова виновным и приговорить к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Кроме того, гособвинение на три года просило лишить Велитова права заниматься религиозной деятельностью. Имам и его защита настаивали на оправдательном приговоре, вину Велитов не признает.

В ходе предварительного следствия имам содержался под домашним арестом, однако в конце февраля этого года следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.