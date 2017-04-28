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"Новая газета" пожаловалась в суд на главу СК после статьи о притеснении геев в Чечне

Происшествия
28 апреля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Газета выразила недовольство в связи с отсутствием реакции и проверок после публикации сообщений о преступлениях, которые, по утверждению издания, совершаются в Чеченской республике

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Жалоба "Новой газеты" на бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской республике в отношении лиц с нетрадиционной ориентацией, поступила в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"В суде зарегистрирована жалоба представителя АНО "Новая газета" Сабинина о признании бездействия председателя СК РФ необоснованным и незаконным, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской республике в отношении представителей лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, о которых сообщалось в статьях "Новой газеты", - сказала она, уточнив, что дата судебного заседания по жалобе пока не назначена.

Юрист Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд столицы с требованием признать бездействие Бастрыкина необоснованным и обязать его устранить допущенное нарушение.

История вопроса

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

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