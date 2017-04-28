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Защита просит Мосгорсуд отменить домашний арест издателю журнала "Профиль" Фельдману

Происшествия
28 апреля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Евгений Фельдман обвиняется в вымогательстве $200 тыс.

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защита обжаловала продление домашнего ареста руководителю издательского дома "ИДР- формат" Евгению Фельдману, обвиняемому в вымогательстве $200 тыс. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты на постановление судьи о продлении в отношении Фельдмана меры пресечения", - сказала она. Пресненский суд Москвы ранее продлил Фельдману до 1 июня срок домашнего ареста по ходатайству следователя.

Фельдман обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Фельдман был задержан в начале марта в центре Москвы с поличным. Он требовал у представителей группы "Сумма" $200 тыс. за сокрытие сведений, подрывающих деловую репутацию компании.

Возглавляемое Фельдманом издательство выпускает деловые еженедельные журналы "Профиль" и "Компания", а также женский ежемесячный журнал "Крестьянка". Группа компаний "Сумма" принадлежит Зиявудину Магомедову и представляет собой диверсифицированный холдинг, работающий на рынке портовой логистики, инжиниринга и строительства, а также в телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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