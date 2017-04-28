СК завершил расследование дела еще одного участника акции 26 марта в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного участника несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы Александра Шпакова. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он обвиняется в применении насилия к представителю власти.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении участника несанкционированной акции 26 марта 2017 года в Москве - Александра Шпакова. Он обвиняется ч. 1 ст. 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщила она.

По данным следствия, 26 марта Шпаков на Тверской улице в ходе несанкционированного массового мероприятия, пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, избил полицейского.

"Его вина подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе видеозаписями, протоколами допросов свидетелей и иными данными", - добавила Петренко. Шпаков и его защитник уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Петренко сообщила ТАСС, что расследование уголовных дел в отношении двух других участников несанкционированной акции - Юрия Кулия и Станислава Зимовца - завершено.

По данным следствия, 26 марта Зимовец на Пушкинской площади в ходе несанкционированного массового мероприятия бросил кирпич в сотрудника Росгвардии. Обвиняемый Кулий, как полагает следствие, совершил нападение на сотрудника полиции. Вина обвиняемых подтверждается совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, самих обвиняемых, видеозаписями и иными данными.

Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело против Кулия направлено в Тверской суд Москвы.