Дело о гибели 10 детей в ДТП в ХМАО передано в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 10 детей в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в отношении Раиля Саитханова, Александра Сидорука, Марата Зайнуллина и Ирины Тарасовой. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, дело направлено для рассмотрения по существу в Ханты-Мансийский районный суд Ханты- Мансийского автономного округа.

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ "(Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительном сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц"), по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц")", - сообщили в пресс-службе.

4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск столкнулись автобус, перевозивший воспитанников и тренеров спортшколы "Сибиряк", с грузовиком Volvo, выехавшим на встречную полосу. После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей; 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

В пресс-службе добавили, что Сидорук и Зайнуллин, предоставившие услуги по перевозке детей, использовали для этого автобус с ненадлежащим техническим состоянием - не работал спидометр, на заднюю ось автобуса были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности. Директор спортивной школы олимпийского резерва "Сибиряк" Тарасова, воспитанники которой находились в автобусе, не обеспечила подготовку необходимых документов и выполнение действий, обязательных при перевозке групп детей, в результате чего была оказана услуга по их перевозке, не отвечающая требованиям безопасности жизни.

В отношении обвиняемых Саитханова, Сидорука и Зайнуллина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарасова находится под домашним арестом.