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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Происшествия
28 апреля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Чили.

Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в море к 140 км западнее столицы страны, города Сантьяго, в котором проживают более 5 млн человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе ценами не поступало.

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