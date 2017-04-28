У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Чили.

Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в море к 140 км западнее столицы страны, города Сантьяго, в котором проживают более 5 млн человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе ценами не поступало.