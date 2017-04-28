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Полиция проводит проверку по факту нападения на активистку "Яблока" в Москве

Происшествия
28 апреля, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

У Натальи Федорой диагностирован химический ожог глаз, сообщили в ГУ МВД по Москве

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© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция начала доследственную проверку по факту нападения на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

"На службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с улицы Профсоюзная, с диагнозом химический ожог глаз, доставлена Наталья Федорова", - сообщили в полиции.

После оказания помощи пострадавшая была отпущена.

"Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУ МВД.

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