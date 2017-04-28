Полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов по делу Мастер-банка

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московская полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы МЦР.
"По поручению следователя ГСУ при ГУВД Москвы, в Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого якобы на украденные деньги купил несколько картин Рериха и передал их в музей", - сказал он.
Адвокат уточнил, что полиция в настоящее время также изымает из МЦР картины.
Уголовное дело было ранее возбуждено в отношении экс-председателя правления банка Бориса Булочника по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество". Булочник в настоящее время скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что МЦР выселяют по решению суда из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов - филиала Музея Востока, которому здание было передано Росимуществом в 2015 году.