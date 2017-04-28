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Полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов по делу Мастер-банка

Происшествия
28 апреля, 23:11 дата обновления: 28 апреля, 23:20 UTC+3

Обыск проводится по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московская полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы МЦР.

"По поручению следователя ГСУ при ГУВД Москвы, в Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого якобы на украденные деньги купил несколько картин Рериха и передал их в музей", - сказал он.

Адвокат уточнил, что полиция в настоящее время также изымает из МЦР картины.

Уголовное дело было ранее возбуждено в отношении экс-председателя правления банка Бориса Булочника по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество". Булочник в настоящее время скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что МЦР выселяют по решению суда из особняка в центре Москвы для организации там государственного Музея семьи Рерихов - филиала Музея Востока, которому здание было передано Росимуществом в 2015 году. 

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