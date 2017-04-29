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Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у Филиппин

Происшествия
29 апреля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к юго-западу от города Глан и в 116 км к юго-востоку от города Коронадал

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил об угрозе возникновения этих волн после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Филиппин. Сообщение с предупреждением было размещено 28 апреля на сайте организации.

"На основе предварительных параметров землетрясения делается заключение, что возможна цунами у побережья в радиусе 300 км от эпицентра", - отмечается в сообщении.

Геологическая служба США зафиксировала, что эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к юго-западу от города Глан и в 116 км к юго-востоку от города Коронадал. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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