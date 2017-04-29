Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у Филиппин

Свежий взгляд: сборная Южной Кореи пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккеюСпорт 29 апреля, 1:32
Беспорядки в парламенте Македонии: более 100 пострадавших, восемь задержанныхМеждународная панорама 29 апреля, 1:31
"Локомотив" и "Урал" проведут матчи чемпионата России по футболуСпорт 29 апреля, 0:28
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в СибириПроисшествия 29 апреля, 0:28
КНДР произвела испытание баллистической ракетыМеждународная панорама 29 апреля, 0:22
"Зенит" начинает борьбу за третий подряд титул чемпиона Европы по волейболуСпорт 29 апреля, 0:09
"Аталанта" на 89-й минуте ушла от поражения в матче чемпионата Италии с "Ювентусом"Спорт 28 апреля, 23:49
Трамп считает свои первые 100 дней у власти более успешными, чем у его предшественниковМеждународная панорама 28 апреля, 23:49
"Шальке" забил три гола за 12 минут и разгромил "Байер" в матче чемпионата ГерманииСпорт 28 апреля, 23:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил об угрозе возникновения этих волн после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Филиппин. Сообщение с предупреждением было размещено 28 апреля на сайте организации.
"На основе предварительных параметров землетрясения делается заключение, что возможна цунами у побережья в радиусе 300 км от эпицентра", - отмечается в сообщении.
Геологическая служба США зафиксировала, что эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к юго-западу от города Глан и в 116 км к юго-востоку от города Коронадал. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.