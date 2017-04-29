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Адвокат: полиция завершила обыск в Международном центре Рерихов по делу Мастер-банка

Происшествия
29 апреля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Александр Карабанов, представляющий интересы МЦР, заявил, что из центра всех выгнали, а представители Музея Востока заменили замки

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московская полиция завершила обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы МЦР.

"Обыск завершен. Из центра всех выгнали и представители Музея Востока заменили замки. Фактически произошёл рейдерский захват здания", - сказал он.

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Карабанов уточнил, что представители Музея Востока присутствовали на следственных действиях. "Сотрудника центра не дали возможность даже забрать личные вещи. При этом имущество в музее осталось без охраны представителей музея Рериха. Его дальнейшая судьба неизвестна", - сказал адвокат. Карабанов отметил, что в ближайшее время будет подана жалоба на данные действия.

Ранее адвокат сообщил, что полиция поручению следователя ГСУ при ГУВД Москвы проводит в Центре Рериха обыск по делу Мастер-банка, председатель которого, якобы на украденные деньги, купил несколько картин Рериха и передал их в музей, сказал он.

Уголовное дело было возбуждено в отношении экс-председателя правления банка Бориса Булочника по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество". Булочник в настоящее время скрывается за пределами Российской Федерации, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году.

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