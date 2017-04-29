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Власти Иркутской области выделят компенсации и стройматериалы жителям сгоревшего села

Происшествия
29 апреля, 6:40 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, апреля. /ТАСС

Размер денежных компенсаций не уточняется

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ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области выделят жителям сгоревшего накануне села Бубновка и владельцам пострадавшего жилья в других населенных пунктах денежные компенсации, а также по 125 кубометров древесины для строительства домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"Сейчас жители размещены в пунктах временного пребывания. В соответствии с областным законом об обеспечении граждан древесиной для собственных нужд всем погорельцам планируется выделить по 125 кубометров древесины на строительство", - говорится в сообщении.

Размер денежных компенсаций в правительстве региона не уточнили.

По данным пресс-службы, в Киренский район направился губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "Я вылетаю в Киренский район вместе с представителями МЧС, министерств, которые будут заниматься вопросами расселения жителей сгоревших домов, компенсации тем, чье имущество и дома пострадали", - привели в пресс-службе слова Левченко.

Накануне крупный пожар уничтожил 59 жилых домов в селе Бубновка Иркутской области. В городе Киренск разбит пункт временного размещения, там находятся 315 человек, еще 120 жителей Бубновки переехали к родственникам. Всего в Бубновке было 86 домов и проживало 435 человек.

В пятницу в Иркутской области был превышен абсолютный температурный максимум на 28 апреля. Пожароопасную обстановку осложняет и сильный ветер порывами до 30 метров в секунду.

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