Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в шесть раз

Украинец Владимир Кличко встретится с британцем Джошуа в бою за два титула чемпиона мираСпорт 29 апреля, 7:00
"Бостон" вышел во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с "Вашингтоном"Спорт 29 апреля, 6:39
Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛСпорт 29 апреля, 5:40
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООНМеждународная панорама 29 апреля, 5:11
Четырехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Галине Кулаковой исполняется 75 летСпорт 29 апреля, 4:10
Трамп считает, что его переизберут на второй президентский срокМеждународная панорама 29 апреля, 4:04
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в БагдадеМеждународная панорама 29 апреля, 3:17
Globo: митингующие устроили беспорядки у дома президента Бразилии в Сан-ПаулуМеждународная панорама 29 апреля, 2:55
Трамп полагает, что сможет обеспечить годовой рост ВВП в США на уровне 5% и вышеЭкономика и бизнес 29 апреля, 2:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз - с 207,5 га до 1,2 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
"На утро субботы в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, еще четыре пожара локализованы на площади 100 га", - сказали в пресс-службе.
Утром 28 апреля в крае регистрировали четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и еще три локализованных на 12 га. Ситуацию в регионе осложняет сухая ветреная погода.
Огонь тушат 434 человека, в числе которых 99 парашютистов-десантников, задействовано 96 единиц техники.
Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. В настоящее время во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.