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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в шесть раз

Происшествия
29 апреля, 6:43 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Огонь тушат 434 человека, в числе которых 99 парашютистов-десантников, задействовано 96 единиц техники

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ЧИТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз - с 207,5 га до 1,2 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"На утро субботы в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, еще четыре пожара локализованы на площади 100 га", - сказали в пресс-службе.

Утром 28 апреля в крае регистрировали четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и еще три локализованных на 12 га. Ситуацию в регионе осложняет сухая ветреная погода.

Огонь тушат 434 человека, в числе которых 99 парашютистов-десантников, задействовано 96 единиц техники.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. В настоящее время во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

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