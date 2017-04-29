Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в шесть раз

ЧИТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз - с 207,5 га до 1,2 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"На утро субботы в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, еще четыре пожара локализованы на площади 100 га", - сказали в пресс-службе.

Утром 28 апреля в крае регистрировали четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и еще три локализованных на 12 га. Ситуацию в регионе осложняет сухая ветреная погода.

Огонь тушат 434 человека, в числе которых 99 парашютистов-десантников, задействовано 96 единиц техники.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. В настоящее время во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.