На юге Киргизии под оползнем погибли четыре человека

БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Четыре человека погибли в результате схода с горного склона оползня в селе Аю Ошской области Киргизии. Земляная масса накрыла шесть жилых одноэтажных домов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС республики.

"По предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека", - заявили в министерстве. По словам его сотрудника, информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется. По официальным данным, ЧП произошло в 07:20 по местному времени (04:20 мск).

На месте трагедии в настоящее время работает группа спасателей из 33 человек.