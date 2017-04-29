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На юге Киргизии под оползнем погибли четыре человека

Происшествия
29 апреля, 7:12 дата обновления: 29 апреля, 7:35 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Оползень накрыл шесть жилых одноэтажных домов

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БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Четыре человека погибли в результате схода с горного склона оползня в селе Аю Ошской области Киргизии. Земляная масса накрыла шесть жилых одноэтажных домов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС республики.

"По предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека", - заявили в министерстве. По словам его сотрудника, информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется. По официальным данным, ЧП произошло в 07:20 по местному времени (04:20 мск).

На месте трагедии в настоящее время работает группа спасателей из 33 человек.

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