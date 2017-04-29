Пожар в поселке Черемушки в Бурятии повредил 17 жилых домов

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Пожар, произошедший в пятницу в поселке Черемушки в Бурятии, повредил 17 жилых домов. Об этом сообщили журналистам в правительстве республики.

"Огнем было охвачено 21 строение, среди которых 17 - жилые дома. В целом в селе из 33 домов проживает 35 человека", - уточнили в пресс-службе. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас местные власти решают, какая помощь будет оказана погорельцам.

Пожар произошел вечером 28 апреля. Надворные постройки загорелись, предположительно, от пала травы. Штормовой ветер мгновенно распространил огонь по населенному пункту. Возгорание было ликвидировано при помощи дислоцированного в аэропорту Улан-Удэ борта Ил-76 МЧС России, который слил 42 тонны воды.

Пожароопасный сезон в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время зарегистрировано 112 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 9 тыс. га.