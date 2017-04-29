МЧС: около 7 тыс. человек участвуют в борьбе с пожарами в Сибири

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КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек привлечены к борьбе с пожарами в регионах Сибири, где из-за большой пожароопасности введен режим ЧС. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.
"Около 7 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники задействованы в ликвидации и профилактике пожаров на территории Сибири. Пожарные продолжают проливать и заливать места пожаров, потому что в условиях сильного ветра любой незатушенный уголек может привести к возобновлению пожара", - сообщил представитель ведомства.
На территории Сибирского федерального округа 28 апреля был введен режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром. В Бурятии и Иркутской области загорелись более 100 жилых домов.