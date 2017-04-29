Глава МЧС потребовал жестко контролировать случаи возгорания в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на жесткий контроль все случаи возгорания на территории Бурятии.

"Все случаи возгорания - на жесткий контроль, и должна быть персональная ответственность владельцев, собственников и арендаторов земель", - сказал он на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр напомнил, что в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации и действует особый противопожарный режим. "Напоминаю, что выжигание растительности, порубочных остатков, травы и разведение костров категорически запрещено", - сказал Пучков.

"Усиливайте профилактическую работу. Возгорания кто-то же организовал? Особое внимание должно уделяться лицам, которые могут допустить преступную халатность, которая и приводит к пожарам", - отметил глава МЧС.

Кроме того, Пучков раскритиковал чиновников Роспотребнадзора Бурятии за то, что они до сих пор не обеспечили нормальными условиями проживания жителей поселка Черемушки, оставшихся без жилья в результате пожара.

"Многие из них находятся у родственников. Так нельзя относиться к людям. Обеспечьте достойные условия для людей, которые остались без крова", - сказал министр.

Он подчеркнул, что каждый должен получить комфортное проживание, уютные комнаты, питание, медицинскую поддержку и помощь психологов.

Накануне в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем в поселке Черемушки сгорело более 20 строений, в том числе семь домов постоянного проживания. Как доложили главе МЧС, чаще всего пожары возникают по вине местного населения из-за выжигания сухой травы.

Всего без крова в поселке Черемушки остались 35 человек.