Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в районе Серебряных прудов в Подмосковье, в результате одна машина загорелась, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
"Сегодня на 178-м км Каспийской автодороги в районе поселка Серебряные пруды произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли два человека в одной из машин", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ГУ МВД, столкновение привело к возгоранию одного из автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.