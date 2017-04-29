Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в районе Серебряных прудов в Подмосковье, в результате одна машина загорелась, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"Сегодня на 178-м км Каспийской автодороги в районе поселка Серебряные пруды произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли два человека в одной из машин", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ГУ МВД, столкновение привело к возгоранию одного из автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.