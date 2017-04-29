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В Белоруссии возбуждено более 10 уголовных дел в отношении представителей Минтранса

Происшествия
29 апреля, 10:53 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, апреля. /ТАСС

Должностные лица транспортной инспекции обвиняются в получении взяток

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МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл коррупционную схему, организованную должностными лицами транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в результате чего возбуждено свыше 10 уголовных дел. Об этом сообщили в субботу в спецслужбе республики.

"Установлено, что с 2015 года начальник инспекции Леонид Лемеш и его заместитель Алексей Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на поток систему торговли разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от €50 до €120 за каждое разрешение в зависимости от его категории", - отметили в КГБ.

По его информации, только с декабря 2016-го по апрель 2017 года было зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток более чем от 20 субъектов хозяйствования. Установлено, что посредниками в незаконной передаче денежных средств руководству транспортной инспекции выступали представители ряда ее региональных подразделений. "В отношении данных лиц возбуждено 10 уголовных дел по статьям "получение взятки", "дача взятки" и "мошенничество" Уголовного кодекса Белоруссии. К ряду фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО КГБ", - сообщили в спецслужбе.

Кроме того, по ее сведениям, в Гомельской области выявлена схема вымогательства у иностранных водителей взяток за беспрепятственный проезд. Инспекторы получали деньги в ходе транспортного контроля, после чего по оговоренной схеме распределяли их по всей вертикали областной инспекции. Помимо начальника гомельского филиала транспортной инспекции, по указанным фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждено два уголовных дела по статье "получение взятки". Материалы переданы в Следственный комитет республики, проинформировали в КГБ Белоруссии.

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