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В Киеве разыскивают напавших на фельдъегерей с корреспонденцией правительства

Происшествия
29 апреля, 11:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, апреля. /ТАСС

Работникам фельдъегерской службы Украины были нанесены телесные повреждения, одному из них позднее потребовалась госпитализация

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КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция Киева разыскивает группу злоумышленников, напавших на сотрудников фельдъегерской службы. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления столичной национальной полиции Оксана Блищик.

Ранее украинский телеканал "Эспрессо ТВ" сообщил, что в пакетам фельдъегерской службы находилась правительственная корреспонденция.

"Инцидент произошел вечером на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали документацию и две единицы табельного оружия", - написала Блищик на своей странице в Facebook. Работникам фельдъегерской службы были нанесены телесные повреждения, одному из них позднее потребовалась госпитализация. Правонарушители скрылись с места преступления на автомобиле.

Национальная полиция возбудила по данному факту уголовное производство по статьям о разбое и похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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