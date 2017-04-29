В Киеве разыскивают напавших на фельдъегерей с корреспонденцией правительства

Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в МосквеСпорт 29 апреля, 12:08
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операцииСпорт 29 апреля, 11:48
ВТБ не будет сокращать спонсорство спортивных проектов из-за контракта с Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 11:47
ВТБ будет титульным спонсором Гран-при России на протяжении 9 летСпорт 29 апреля, 11:42
Зарядка для глаз и миллионные гонорары: что нужно знать о киберспортеСпорт 29 апреля, 11:30
Как смотреть на звезды: краткий гид начинающего наблюдателяКосмос 29 апреля, 11:00
Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организацииСпорт 29 апреля, 10:52
Голкипер "Тампы" Василевский отметил, что улучшил игру клюшкой благодаря БишопуСпорт 29 апреля, 10:09
Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛСпорт 29 апреля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция Киева разыскивает группу злоумышленников, напавших на сотрудников фельдъегерской службы. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления столичной национальной полиции Оксана Блищик.
Ранее украинский телеканал "Эспрессо ТВ" сообщил, что в пакетам фельдъегерской службы находилась правительственная корреспонденция.
"Инцидент произошел вечером на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали документацию и две единицы табельного оружия", - написала Блищик на своей странице в Facebook. Работникам фельдъегерской службы были нанесены телесные повреждения, одному из них позднее потребовалась госпитализация. Правонарушители скрылись с места преступления на автомобиле.
Национальная полиция возбудила по данному факту уголовное производство по статьям о разбое и похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.