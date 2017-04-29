СМИ: аэропорт Варны закрыт из-за подозрительного багажа

СОФИЯ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Аэропорт болгарской Варны был закрыт из-за подозрительного предмета багажа. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Как стало известно, при досмотре одного из предметов багажа сканер подал сигнал о наличии взрывчатых веществ. Все пассажиры, находившиеся внутри эвакуированы, а входы в здание аэропорта закрыты. На месте работают усиленные наряды полиции и сотрудники специального отряда по борьбе с терроризмом.