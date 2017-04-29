Работа берлинского аэропорта Тегель полностью приостановлена

БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Берлинский аэропорт Тегель временно перестал принимать рейсы. Об этом говорится в сообщении, которое распространила в Twitter пресс-служба воздушной гавани.

"Все прибывающие рейсы будут переправлены (в другие аэропорты - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что в терминале Б обнаружен бесхозный чемодан. Из здания проводится эвакуация людей.

На текущей неделе работа берлинских аэропортов дважды нарушалась из-за обнаружения бесхозных вещей.