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Работа берлинского аэропорта Тегель полностью приостановлена

Происшествия
29 апреля, 13:12 дата обновления: 29 апреля, 13:21 UTC+3

Ранее сообщалось об обнаружении бесхозного багажа в терминале Б аэропорта. Из здания проводится эвакуация людей

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Берлинский аэропорт Тегель временно перестал принимать рейсы. Об этом говорится в сообщении, которое распространила в Twitter пресс-служба воздушной гавани.

"Все прибывающие рейсы будут переправлены (в другие аэропорты - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что в терминале Б обнаружен бесхозный чемодан. Из здания проводится эвакуация людей.

На текущей неделе работа берлинских аэропортов дважды нарушалась из-за обнаружения бесхозных вещей. 

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