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В МЧС Киргизии заявили о 24 погибших в результате схода оползня

Происшествия
29 апреля, 13:36 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

По данным Министерства здравоохранения республики, в списке погибших значатся девять детей

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БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Число жертв схода оползня в селе Аю южной Ошской области Киргизии, по предварительным данным, достигает 24 человек. Ранее подтверждалась информация о четырех погибших.

"По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, - отмечается в распространенном в субботу сообщении МЧС Киргизии. По данным Министерства здравоохранения республики, в списке погибших значатся девять детей. "Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются", - заверили в МЧС.

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Земляная масса объемом около 1 млн кубометров сошла сегодня с горного склона на окраине Аю примерно в 07:20 по местному времени (04:00 мск). Она накрыла 11 одноэтажных жилых домов, четыре из которых пустовали, а в остальных проживали люди. Ранее глава МЧС республики Кубатбек Боронов, который находится на месте стихийного бедствия, сообщил по телефону корр. ТАСС, что "под оползнем могут находиться 22 местных жителя и еще два человека, которые приехали к ним в гости".

На месте трагедии в настоящее время продолжают работать около 150 спасателей. Спасательная операция проводится в сложных условиях, поскольку существует реальная возможность продолжения движения оползня, что создает угрозу жизни работающих на месте трагедии. Тела погибших пока не удалось извлечь на поверхность.

По информации МЧС Киргизии, в марте нынешнего года владельцы оказавшихся под оползнем домов были предупреждены о существующей угрозе, им было рекомендовано переселиться в безопасное место.

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