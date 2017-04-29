В Подмосковье арестованы трое подозреваемых в похищении предпринимателя

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал троих мужчин, подозреваемых в похищении предпринимателя.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, "27 апреля в ночное время два жителя Белгородской области и ранее неоднократно судимый житель Санкт-Петербурга на автомобиле Volkswagen Polo инсценировали ДТП с автомобилем под управлением 24-летнего жителя Ленинского района, избили его и, угрожая предметом, похожим на пистолет, посадили в автомобиль, надели на него наручники и маску, после чего увезли на участок на 9 км МКАД".

Приехав на место, подозреваемые пересадили мужчину в другой автомобиль и увезли в деревню Дубинино Солнечногорского района, где его удерживали в машине. Ночью 28 апреля подозреваемые были задержаны, а потерпевший освобожден. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека группой лиц с применением оружия".

"По ходатайству следственных органов в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - сообщили в ГСУ.