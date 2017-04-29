МЧС усиливает группировку по защите населенных пунктов от пожаров в Сибири

БУБНОВКА /Иркутская область/, 29 апреля. /ТАСС/. МЧС России усиливает группировку по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов в Сибири. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Владимир Пучков.

"Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента РФ мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири", - сказал он. Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет- амфибия Бе-200ЧС.

"Усиливается и группировка, которая защищает от пожаров отдаленные населенные пункты и социальную инфраструктуру", - сказал Пучков.

Он отметил, что и пожарно-спасательные подразделения, и муниципальные власти, и региональные власти оперативно отреагировали на пожары в населенных пунктах, несмотря на аномальные погодные условия. "Потери, которые есть, это сгоревшие дома и инфраструктура, они будут восстановлены. Самое главное - мы защитили людей", - заключил глава МЧС.

Пучков охарактеризовал ситуацию с пожарами в Сибири как сложную.

"Лесопожарная обстановка сложная. Ежедневно возникают десятки новых термоточек, поэтому поставлена задача - тушить возгорания, когда их площади незначительные", - сообщил Пучков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, под жесткий контроль поставлено выполнение всех ограничений особого противопожарного режима, в период действия которого запрещено сжигание мусора, травы, порубочных остатков, а также других ограничений, предусмотренных законами. "Это дает свои плоды. Но в отдельных местах, а мы это уже видели в Бурятии и Иркутской области, граждане проявляют просто преступную халатность", - отметил Пучков.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация требует неукоснительное соблюдение всех ограничений, предусмотренных законодательством. "Их невыполнение приводит к большим потерям и бедам", - сказал глава МЧС.

Он сообщил, что доложил президенту о принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в Сибири.

Режим ЧС

Пучков заявил, что режим чрезвычайной ситуации сохраняется во всех регионах Сибири.

Режим ЧС был введен 28 апреля в 17:00 мск, после того как в трех регионах Сибири пожары уничтожили почти 100 частных домов.

"Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему действует во всех субъектах РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. В большинстве регионов введен особый противопожарный режим", - сказал Пучков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области.

Он попросил всех руководителей разного уровня все категории земель взять под пристальный контроль. "Должны быть выполнены все профилактические мероприятия, чтобы не допустить тяжелых последствий от пожаров", - добавил министр.

Постройка жилья

Глава МЧС также заявил, что жилье для жителей поселка Бубновка, где в результате пожара сгорело 59 домов из 88, будет построено до 30 сентября этого года.

"Сейчас основной вопрос - это обеспечение жильем тех, кто остался без крова, он уже прорабатывается. До 30 сентября этого года мы планируем восстановить жилье", - сказал Пучков. Он подчеркнул, что каждая семья будет принимать решение самостоятельно по варианту будущего жилья. "Также мы будем решать, что делать с оставшимися в поселке домами", - сообщил глава МЧС.

Он сказал, что для пострадавшего населения развернуты пункты временного размещения. "Я рекомендую вам там пока жить, в пунктах временного размещения компенсируется и питание, и проживание", - отметил Пучков.