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Следователь МВД выбросил человеческие останки после судмедэкспертизы в Москве

Происшествия
29 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Останки были найдены 24 апреля в мусорном контейнере около жилого дома в Тарном проезде

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном баке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"По предварительным данным, следователь ГСУ ГУ МВД России по городу Москве выбросил в мусорный контейнер биологические объекты, полученные из экспертного учреждения после проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках находящегося у него в производстве уголовного дела", - сообщили в московском следственном управлении СК.

Останки были найдены 24 апреля в мусорном контейнере около жилого дома в Тарном проезде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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