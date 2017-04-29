Пострадавшие от пожара в Бурятии получат по 10 тыс. рублей материальной помощи

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УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Бурятия выделит пострадавшим при сильном пожаре в селе Черемушки из резервного фонда по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Пострадавшим от крупного пожара жителям села Черемушки Прибайкальского района будет оказана материальная помощь из республиканского бюджета. Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятия они получат по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи", - говорится в сообщении.
Накануне в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем в селе Черемушки сгорели более 20 строений, в том числе семь домов постоянного проживания.