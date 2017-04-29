Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Забайкалья ввела режим ЧС из-за лесных пожаров

Происшествия
29 апреля, 16:21 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Решение принято также в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова из-за разрастающихся лесных пожаров ввела режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор подписала постановление о введении с 29 апреля в границах края режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС и установлении регионального уровня реагирования. Решение принято в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом и увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров", - пояснили в пресс-службе.

Региональному Минприроды поручено обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований и тушение пожаров в день обнаружения. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести режим ЧС в границах соответствующих территорий и организовать круглосуточную работу межведомственных оперативных штабов. Кроме того, им необходимо активизировать патрулирование населенных пунктов и усилить предупредительную работу по соблюдению требований пожарной безопасности в поселениях.

"ГУ МЧС России по Забайкальскому краю рекомендовано обеспечить прикрытие населенных пунктов региона подразделениями всех видов пожарной охраны от перехода на них природных пожаров. УМВД России по Забайкальскому краю - обеспечить выявление лиц, виновных в возникновении пожаров", - добавили в пресс-службе.

По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе действуют 14 лесных пожаров на общей площади 2,3 тыс. га, еще шесть пожаров локализованы на 138,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 524 человека, в числе которых 141 парашютист-десантник, задействовано 111 единиц техники. Ситуацию в регионе осложняет сухая ветреная погода.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим ЧС. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
2
Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск
3
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
6
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
7
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама