Глава Забайкалья ввела режим ЧС из-за лесных пожаров

ЧИТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова из-за разрастающихся лесных пожаров ввела режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор подписала постановление о введении с 29 апреля в границах края режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС и установлении регионального уровня реагирования. Решение принято в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом и увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров", - пояснили в пресс-службе.

Региональному Минприроды поручено обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований и тушение пожаров в день обнаружения. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести режим ЧС в границах соответствующих территорий и организовать круглосуточную работу межведомственных оперативных штабов. Кроме того, им необходимо активизировать патрулирование населенных пунктов и усилить предупредительную работу по соблюдению требований пожарной безопасности в поселениях.

"ГУ МЧС России по Забайкальскому краю рекомендовано обеспечить прикрытие населенных пунктов региона подразделениями всех видов пожарной охраны от перехода на них природных пожаров. УМВД России по Забайкальскому краю - обеспечить выявление лиц, виновных в возникновении пожаров", - добавили в пресс-службе.

По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе действуют 14 лесных пожаров на общей площади 2,3 тыс. га, еще шесть пожаров локализованы на 138,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 524 человека, в числе которых 141 парашютист-десантник, задействовано 111 единиц техники. Ситуацию в регионе осложняет сухая ветреная погода.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим ЧС. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.