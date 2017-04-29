Минобороны направило тяжелые самолеты Ил-76 для тушения пожаров в Приангарье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ направило два тяжелых самолета Ил-76 для тушения природных пожаров в Приангарье. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Два самолета, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили перелеты с европейской части России на аэродром Белая в Иркутской области и приступили к подготовке полетов на борьбу с огнем. Разведку лесопожарной обстановки ведут вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск. Также экипажи доставляют в таежные районы наземные группы пожарных, лесничих, а также техническое имущество", - сказал он.
Действия авиации координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.
Во всем Сибирском федеральном округе введен режим ЧС. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.