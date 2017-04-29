Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны направило тяжелые самолеты Ил-76 для тушения пожаров в Приангарье

Происшествия
29 апреля, 16:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, апреля. /ТАСС

Действия авиации координируются из регионального центра управления штаба ЦВО в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ направило два тяжелых самолета Ил-76 для тушения природных пожаров в Приангарье. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Два самолета, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили перелеты с европейской части России на аэродром Белая в Иркутской области и приступили к подготовке полетов на борьбу с огнем. Разведку лесопожарной обстановки ведут вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск. Также экипажи доставляют в таежные районы наземные группы пожарных, лесничих, а также техническое имущество", - сказал он.

Действия авиации координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

Во всем Сибирском федеральном округе введен режим ЧС. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
2
Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск
3
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
6
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
7
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама