Минобороны готово к тушению пожаров в центральных регионах России

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российское министерство обороны готово к тушению пожаров в центральных регионах, на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия создана группировка из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия министерством обороны Российской Федерации создана группировка более 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники", - отмечается в информации.
"Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся 7 самолетов ИЛ-76, оборудованных специальными сливными устройствами", - говорится в сообщении.
В настоявшее время вертолеты армейской авиации на постоянной основе совершаются облеты территории на предмет обнаружения новых очагов природных пожаров.
В круглосуточном режиме дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России организован мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.