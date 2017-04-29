Минобороны готово к тушению пожаров в центральных регионах России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российское министерство обороны готово к тушению пожаров в центральных регионах, на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия создана группировка из более чем 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия министерством обороны Российской Федерации создана группировка более 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной техники", - отмечается в информации.

"Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся 7 самолетов ИЛ-76, оборудованных специальными сливными устройствами", - говорится в сообщении.

В настоявшее время вертолеты армейской авиации на постоянной основе совершаются облеты территории на предмет обнаружения новых очагов природных пожаров.

В круглосуточном режиме дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России организован мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.